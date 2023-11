Islanda, prevista eruzione di un vulcano: evacuata città di Grindavík

L'allarme in Islanda

Secondo le previsioni dei vulcanologi, i movimenti del magma sottostante la crosta terrestre della zona sembrano far prevedere un'importante attività vulcanica. "Siamo molto preoccupati per le case e le infrastrutture della zona", ha detto il responsabile della protezione civile e delle emergenze dell'Islanda, Vidir Reynisson. Grindavik si trova a circa 40 chilometri dalla capitale ed è vicina alla centrale geotermica di Svartsengi, principale fornitore di elettricità e acqua per 30 mila abitanti della penisola di Reykjanes. È anche vicina alla stazione termale geotermica Blue Lagoon, destinazione turistica popolare che già nei giorni giorni è stata chiusa temporaneamente per precauzione.