Australia, cyber attacco blocca l'attività nei porti principali

Un grave cyber attacco ha colpito l’ Australia , con i principali porti del paese situati a Brisbane, Sydney, Melbourne e Fremantle senza connessione internet per impedire accessi non autorizzati alla propria rete. Impossibile scaricare materiale dalle navi e permettere il trasporto coi camion, che non possono né entrare né uscire dal porto. A dichiararlo la società che DP World che gestisce il traffico portuale nel Paese.

La situazione

L’attacco, partito venerdì, ha fatto sapere la ministra dell’Interno e della cyber sicurezza Clare O’Neil, è ancora in corso. Da allora i tecnici sono al lavoro per tornare all’operatività ha sottolineato ancora, ottenendo progressi significativi e cercando di ristabilire la situazione al più presto in tutta sicurezza. La polizia federale australiana ha aperto un'inchiesta e si prevede che i problemi all’attività portuale continueranno per diversi giorni. Il governo australiano intanto ha convocato diverse riunioni di crisi, considerando come dai porti merci del Paese transita circa il 40% del traffico di import-export dell'Australia.