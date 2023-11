Incendi Australia, il video di un raro tornado di fuoco: il fenomeno

Alcuni abitanti di Tennant Creek, città del nord dello Stato, hanno assistito a uno degli eventi atmosferici più rari. Una lingua di fuoco si è innalzata dal terreno durante un incendio, formando un vortice potenzialmente molto pericoloso. "In questa situazione non c'era assolutamente nulla che potessimo fare se non sederci e guardare", ha detto Hayes Cook, uno degli spettatori che ha catturato il momento

Un vortice di fuoco, noto anche come diavolo di fuoco o "firenado", ha colpito una proprietà a Tennant Creek, in Australia, mentre numerosi incendi boschivi bruciavano in tutta la regione. Si tratta di un fenomeno raro: si verifica quando, nel corso di un incendio, una "lingua" di fuoco inizia a ruotare formando un vortice o un mini-tornado.Un evento tanto affascinante quanto pericoloso che avviene solo a determinate condizioni atmosferiche, ovvero quando la temperatura si innalza rapidamente in conseguenza a un incendio boschivo, lasciando uno spazio vuoto alle sue spalle. L'aria affluisce in quel vuoto, creando un moto verticale che porta con sé le fiamme.

Il fenomeno

"In questa situazione non c'era assolutamente nulla che potessimo fare se non sederci e guardare", ha detto Hayes Cook, uno degli spettatori che ha catturato il momento. L’uomo ha raccontato che lui e altri hanno cercato di proteggere i terreni agricoli e che è “assolutamente straziante vedere i nostri ultimi tre giorni di duro lavoro andare in malora così rapidamente”. Quel giorno era in vigore un avviso di vigilanza per l'incendio boschivo di Tennant Creek, con i funzionari che avvertivano che l'incendio si stava svolgendo in condizioni climatiche estreme.