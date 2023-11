Uno dei capolavori del maestro spagnolo Pablo Picasso , "Donna con orologio", è stato venduto all'asta mercoledì sera per 139,3 milioni di dollari da Sotheby's a New York, la seconda cifra mai raggiunta per l'artista morto 50 anni fa. Il dipinto del 1932 raffigura una delle compagne e muse dell'artista spagnolo, la pittrice francese Marie-The're'se Walter, ed è stato stimato più di 120 milioni di dollari, secondo Sotheby's. Il Picasso con la più alta valutazione raggiunta è "Donne di Algeri", battuto per 179,4 milioni di dollari nel 2015.

La collezione di Emily Fisher Landau

Il dipinto fa parte della collezione di arte moderna e contemporanea di Emily Fisher Landau, scomparsa lo scorso marzo all'età di 102 anni, considerata tra le più importanti raccolte private del mondo, stimata complessivamente in oltre 400 milioni di dollari. Emily Fisher Landau acquistò il dipinto nel 1968, proprio all'inizio del suo percorso collezionistico: una mossa coraggiosa per una nuova collezionista, ma lei non esitò e il dipinto rimase la chiave di volta della sua collezione per più di cinque decenni, appeso sopra il caminetto della sua casa di New York. Nel corso dell'ultimo secolo un numero ristretto di persone ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la storia dell'arte del XX secolo.