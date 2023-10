Lisbona, attivisti per il clima imbrattano un Picasso

Il quadro del 1929, "Femme dans un fauteuil (métamorphose)", non ha subito danni permanenti in quanto era coperto da una protezione in acrilico

Giovani attivisti del gruppo Climáximo hanno imbrattato con vernice rossa un'opera di Pablo Picasso esposta nel Centro culturale di Belém, a Lisbona. E' successo intorno alle 12 di ieri, in un momento in cui la sala era vuota. Il quadro del 1929, "Femme dans un fauteuil (métamorphose)", non ha subito danni permanenti, in quanto era coperto da una protezione in acrilico. Gli ambientalisti sono stati fermati.