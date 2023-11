Scozia, ferrovie cercano un macchinista per il treno di Harry Potter

Qualcuno lo ha già ribattezzato "il lavoro dei sogni". La compagnia ferroviaria scozzese ScotRail è in cerca di un macchinista tirocinante per condurre i passeggeri lungo i luoghi di Harry Potter, attraverso una delle linee ferroviarie più apprezzate del mondo.

Un percorso apprezzato dai turisti

La West Highland Line, questo il nome del tratto ferrroviario, è stata votata come il viaggio in treno più suggestivo del pianeta dai lettori della rivista indipendente di viaggi Wanderlust nel 2009. È riuscita a precedere mete mozzafiato come alcuni itinerari peruviani e i percorsi della Transiberiana. Il sito Hijobs, che si occupa delle assunzioni per conto di ScotRail, ha descritto le posizioni aperte come "lavori da sogno". Sebbene non sia chiesta alcuna esperienza precedente, il candidato prescelto deve avere almeno 20 anni all'inizio della formazione e dovrà superare una serie di test medici.