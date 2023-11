Kazakistan, Amina Milo è stata scarcerata

"Amina Milo è stata prosciolta dalle accuse a suo carico. Amina è libera". Lo ha comunicato il legale della 18enne pugliese detenuta in Kazakistan da luglio con l'accusa di traffico di droga. "Mi sento bene ora, grazie a tutti per l'aiuto, non ci sto credendo", è stato il primo commento di Amina all'Ansa. "Ci sono stati momenti drammatici durante la mia prigionia", ha rivelato. "Ora non vedo l'ora di tornare in Italia. Mi manca la mia famiglia, il mio migliore amico. E mi manca il mare". "Questa mattina" - ha aggiunto - "è successo tutto all'improvviso. A un certo punto mi hanno detto 'prendi le tue robe e vai via'. E per me è stata una gioia indescrivibile. Ora non so ancora quando potremo ripartire, dobbiamo completare altre cose".