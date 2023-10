TikTok, lo sfogo di una ragazza spagnola licenziata per 12 volte

Elena Fuentes, 23enne spagnola, è stata licenziata da 12 volte in un anno. La giovane ha raccontato la sua storia su TikTok e ha condiviso con i suoi follower la sua disperazione dopo essere stata licenziata per l’ennesima volta con una scusa ipocrita. Elena Fuentes ha spiegato che nel suo ultimo lavoro era riuscita a superare la prova durata un mese, ma una settimana dopo è stata licenziata. “Mi arrendo, mi arrendo davvero. Voglio dire, mi hanno cacciato. Ho superato il mese di prova e dopo una settimana mi hanno risarcito per andarmene (…) Mi hanno licenziata ieri sera, oggi non sono andata a lavorare”, ha spiegato la giovane sostenendo di essere stata licenziata con le scuse più diverse per ben dodici volte. “In un’azienda mi hanno detto che non avevano più posti, nell’altra che alla fine era tornato quello che se ne era andato, in un altro si è pure scoperto che stavo sostituendo qualcuno senza saperlo”.

Il post su Tiktok

Nel video la giovane condivide il suo senso di frustrazione e la paura per il futuro chiedendosi che cosa dovrà fare adesso, dal momento che non sa se cercarsi un altro lavoro o crearne uno proprio. Il post ha ha ottenuto più di 10mila like e 2500 condivisioni. Numerosi i commenti di giovani che hanno affrontato problemi simili e o che hanno cercato di consolare e incoraggiare la ragazza.