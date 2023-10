Usa, i repubblicani nominano il loro quarto candidato a speaker

Mondo

“Vogliono il mio impeachment perché vogliono lo shutdown del governo”: con queste parole Joe Biden risponde all’iniziativa dello speaker della Camera McCarthy di dare il via libera all’indagine per la messa in stato di accusa del Presidente, in relazione a presunte complicità con gli affari esteri del figlio Hunter. Donald Trump, invece, sta continuando la sua campagna elettorale e, in una recente intervista, ha detto: “Biden non è troppo vecchio, è incompetente” A cura di Valentina Clemente