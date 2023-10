Il segretario generale dell'Onu torna a parlare pubblicamente per la prima volta dopo il discorso che ha scatenato la reazione di Israele, arrrivata a chiederne le dimissioni. "Sono scioccato da come le mie affermazioni siano state equivocate da alcuni, come se io stessi giustificando il terrore. Questo è falso. Era l'opposto". L'ambasciatore israeliano replica: "Distorce la realtà" ascolta articolo

"Sono scioccato da come le mie affermazioni di ieri sono state interpretate da alcuni, come se io stessi giustificando il terrore di Hamas. Questo è falso. Era l'opposto". A ribadirlo è stato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, il cui discorso alle Nazioni Unite è stato oggetto di un acceso scontro con Israele. "Il dolore del popolo palestinese non può giustificare gli spaventosi attacchi di Hamas", ha spiegato ancora Guterres, sottolineando che "è necessario mettere le cose in chiaro, soprattutto per rispetto delle vittime e delle loro famiglie" (GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORRNAMENTI IN DIRETTA).

La riflessione di Guterres: "Attacchi non venuti dal nulla" A scatenare la reazione israeliana, nella giornata di ieri, erano state le parole pronunciate al Palazzo di Vetro dal segretario Onu, secondo cui "è importante riconoscere che gli attacchi di Hamas non sono arrivati dal nulla. Il popolo palestinese è stato sottoposto a 56 anni di soffocante occupazione". "Le sofferenze del popolo palestinese non possono giustificare gli spaventosi attacchi di Hamas", aveva, tuttavia, aggiunto, "e quegli attacchi spaventosi non possono giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese". leggi anche Guerra Israele, Erdogan su Hamas: "Miliziani che lottano per libertà"