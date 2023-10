Svezia, donarono sperma a ricerca: ora scoprono di essere padri

Sono diventati padri senza saperlo. È quanto accaduto ad alcuni militari di leva svedesi che, tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, donarono lo sperma per sostenere la ricerca scientifica. In cambio ricevettero un compenso di 50 corone, equivalente a due giornate di lavoro. Oggi, tra i 17 uomini che parteciparono al programma di ricerca tre hanno scoperto di essere diventati padri a loro insaputa, con donne che non hanno mai incontrato e senza aver dato il loro consenso. La sorprendente rivelazione è emersa da un documentario investigativo trasmesso dalla televisione di servizio pubblico svedese, Svt.

Dichiarazioni delle persone coinvolte

"Lo trovo abbastanza sconvolgente. Non so come reagire", ha dichiarato un ex militare che ha preferito rimanere anonimo. "Pensavamo fosse solo per la ricerca scientifica sulla fertilità. Se avessi saputo che il mio sperma sarebbe stato utilizzato in modo diverso, non avrei mai dato il mio consenso", ha aggiunto. Anche Jan Lundblad era stato coinvolto a sua insaputa nello stesso esperimento e, pur non avendo avuto figli, è rimasto molto amareggiato: "Sembra quasi che ci abbiano trattato come animali da allevamento. Ci hanno sfruttato".