Era dello scorso mese la notizia che, nella cittadina di Dabrowa Gornicza, era stata organizzata nella casa di un prete un’orgia omosessuale. Oggi il vescovo polacco Grzegorz Kaszak, dalla diocesi di Sosnowiec cui appartiene il prete coinvolto, ha rassegnato le sue dimissioni, che Papa Francesco ha accettato. Tomasz Zmarzly, invece, il sacerdote della parrocchia della Beata Vergine Maria degli Angeli, è finito sotto inchiesta perché, nel corso del festino, un uomo ha perso i sensi dopo aver preso diverse pillole di un farmaco simile al Viagra. Il sacerdote si era però rifiutato di far entrare i paramedici per soccorrere l’uomo.

Le generalizzazioni sono sbagliate

I recenti eventi hanno naturalmente suscitato degno e scalpore, e il vescovo Kaszak si è assunto “Non sappiamo tutto esattamente, la procura sta indagando sul caso per violazioni del diritto civile, mentre la nostra commissione sta indagando sul caso per violazioni del diritto divino e canonico. Mentre scrivo queste parole, il lavoro è ancora in corso, quindi è difficile commentare cosa sia successo esattamente. Etichettare tutti i sacerdoti di Dabrowa Gornicza è sbagliato. Qualsiasi generalizzazione a questo riguardo è ingiusta" ha affermato monsignor Kaszak.