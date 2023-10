Un team di scienziati internazionali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha raccolto campioni di pesci da una città portuale vicino alla centrale nucleare giapponese di Fukushima per cercare di valutare l'impatto del recente rilascio di acqua radioattiva in mare da parte della centrale. Si tratta della prima missione di campionamento dell'AIEA da quando la centrale nucleare distrutta di Fukushima Daiichi ha iniziato a rilasciare le acque reflue radioattive trattate nell'Oceano Pacifico. "Il governo giapponese ci ha chiesto di farlo e uno dei motivi è cercare di rafforzare la fiducia nei dati che il Giappone sta producendo", ha detto Paul McGinnity, un ricercatore dell'AIEA che supervisiona l'indagine. I campioni, ha fatto sapere l'Agenzia, verranno inviati ai laboratori di ciascun Paese per effettuare test indipendenti.

Le operazioni iniziate il 24 agosto



Le operazioni di sversamento programmato nel Pacifico delle acque reflue provenienti dalla centrale di Fukushima, colpita da uno tsunami nel 2011, sono inziate il 24 agosto. Verranno rilasciati al massimo circa 500mila litri al giorno in mare attraverso una conduttura lunga un chilometro: si tratta di un processo che verrà completato nell'arco di decenni.