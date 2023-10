Greta Thunberg libera su cauzione a Londra: a processo a novembre

L'attivista per il clima, incriminata per aver violato l'ordine di non manifestare, dovrà comparire in aula il prossimo 15 novembre. Era stata fermata assieme ad altre 26 persone per aver tentato di boicottare lo svolgimento di una conferenza su petrolio e gas

È tornata in libertà su cauzione Greta Thunberg, fermata martedì durante le proteste davanti all'InterContinental hotel di Londra assieme ad altre 26 persone in occasione dell'apertura di una conferenza su petrolio e gas. L'attivista per il clima, incriminata per aver violato l'ordine di non manifestare, dovrà comparire in aula il 15 novembre.