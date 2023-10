Benzema accusato da ministro Darmanin di legami con Fratelli Musulmani

Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, in un'intervista a CNews ha accusato il calciatore ex Real Madrid di avere legami con l'organizzazione radicale islamista

Pesanti accuse da parte del Ministro degli Interni francese Gérald Darmanin , che durante un'intervista concessa all'emittente CNews ha accusato il calciatore Karim Benzema , oggi in forza all'Al-Ittihad, di avere legami con l'organizzazione islamista Frateli Musulmani. Il calciatore ultimo vincitore del Pallone d'Oro aveva scritto su X 3 giorni fa: "Tutte le nostre preghiere vanno agli abitanti di Gaza, ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini".

Chi sono i Fratelli Musulmani



Il bomber francese è nato a Lione, ha origini algerine ed è musulmano. Gioca attualmente nel campionato saudita, e per il momento non ha replicato alle accuse che parlano di un suo coinvolgimenti con i Fratelli Musulmani, organizzazione islamista accusata di appoggiare il terrorismo. Gruppo fondato nel 1928, la Fratellanza Musulmana (come viene anche definita) opera principalmente in Egitto e a Gaza, ed è fuorilegge, in quanto considerati un'organizzazione terroristica, da parte dei governi del Bahrain, Egitto, Russia, Siria, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Tagikistan e Uzbekistan.