Berlino, fallito attacco molotov contro edificio ebraico

Mondo

Dodici ore di paura nel cuore dell'Europa, che ripiomba nell'incubo attentati. Un uomo, identificato successivamente in Abdesalem Lassoued, ha colpito ieri tre persone nel centro della capitale belga, uccidendo due svedesi. Poi ha postato un video in cui ha rivendicato l'attacco, dicendo di essere un membro dell'Isis. Dopo una lunga caccia all'uomo, durata tutta la notte, l'assalitore è stato colpito a morte dalla polizia in un bar. Ecco tutte le tappe della vicenda