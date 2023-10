Piero Cipollone nel Comitato esecutivo della Bce

Via libera dalla plenaria del Parlamento europeo con 509 voti a favore, 54 contrari e 40 astenuti alla nomina di Piero Cipollone come membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea. Euro digitale e sistemi di pagamento. Queste la macro-aree di competenza di Pietro Cipollone in Banca d'Italia, dove dal gennaio 2020 è vice direttore generale, e quindi membro del direttorio.

La carriera di Cipollone



Piero Cipollone, 61 anni, abruzzese, si laurea in Economia all’Università di Roma “La Sapienza”, consegue un Master of Arts in Economics all’Università di Stanford. Nel 2001 è Visiting scholar all’Università della California, Berkeley. Nel 1993 è assunto in Banca d’Italia e assegnato al Servizio Studi, dove lavora per 15 anni. Economista nell’ufficio Bilancia dei Pagamenti, nel 2007 è nominato Commissario Straordinario, poi Presidente dell’Istituto di ricerca INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - carica che lascia nel 2011.

Consulente di Conte

Dal 2010 all’ottobre 2014 è Direttore Esecutivo alla Banca Mondiale, e via via ricopre incarichi sempre più rilevanti fino alla carica di funzionario generale, il livello immediatamente sotto il direttorio. Tra i vari incarichi, dal settembre 2018 al settembre 2019, di consulente della Presidenza del Consiglio per gli affari economici, durante il mandato del Conte-1.