Iran, attentato all'alto ufficiale 007 Mohammed Akiki: è grave

A seguito di un tentativo di assassinio in una sparatoria l'alto ufficiale 007 iraniano Mohammed Akiki è nel reparto di terapia intensiva in un ospedale di Teheran. A riportarlo è lo scrittore israeliano Amir Tsarfati sul suo canale Telegram.

Le condizioni

Secondo quanto scrive il sito Bnn network, l'alto ufficiale dell'intelligence del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, Mohammed Akiki, è stato vittima di un attentato a Teheran ed è attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche in seguito alle gravi ferite riportate.