Usa, il fisco chiede a Microsoft 29 miliardi di tasse non pagate

Il fisco degli Stati Uniti, l'Internal Revenue Service (Irs), ha chiesto a Microsoft di versare 29 miliardi di dollari in tasse non pagate per il periodo dal 2004 al 2013. L'azienda ha comunicato la sua intenzione di impugnare questa richiesta facendo ricorso. La controversia tra Microsoft e l'Irs riguarda il trasferimento delle entrare attraverso giurisdizioni internazionali, pratica nota come "condivisione dei costi" e impiegata da numerose grandi multinazionali.