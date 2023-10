Si tratta di un composto minerale molto raro e instabile scoperto nello strato di fondo del celebre ritratto conservato al Louvre così come nell'Ultima Cena. La sua presenza dimostra la volontà del pittore di sperimentare, anticipando di secoli quello che poi fecero altri artisti come Rembrandt e Van Gogh

Svelato un altro dei segreti della Gioconda di Leonardo: è la plumbonacrite, un composto minerale molto raro e instabile che è stato scoperto nello strato di fondo del celebre ritratto conservato al Louvre così come nell'Ultima Cena dipinta a Milano. Prodotto dalla mescolanza di olio e ossido di piombo, la sua presenza dimostra la volontà del pittore di sperimentare, anticipando di secoli quello che poi fecero altri artisti come Rembrandt e Vincent van Gogh. Lo rivelano le analisi condotte da un team di esperti del Centro nazionale della ricerca scientifica francese (Cnrs) grazie al super microscopio europeo Esrf (European Synchrotron Radiation Facility), la struttura per la luce di sincrotrone di Grenoble. I risultati sono pubblicati sul Journal of the American Chemical Society.