California, vinto jackpot da 1,73 miliardi di dollari alla lotteria

È un giocatore californiano il fortunatissimo ad essersi aggiudicato un jackpot stellare, di 1,73 miliardi di dollari, alla lotteria Powerball. Si tratta del secondo premio più grande del mondo dopo 36 estrazioni consecutive, dall’ultima volta che un altro giocatore ha vinto il primo premio il 19 luglio. Il vincitore, la cui identità non è stata rivelata, potrà optare per un pagamento cash equivalente alla metà del jackpot o per il pagamento completo della somma nell’arco di 30 anni, che in questa estrazione è stimata in 756,6 milioni di dollari.