Afghanistan, nuova forte sisma di magnitudo 6.4

Almeno 50 persone sono rimaste ferite a causa del terremoto di magnitudo 6,4 che ha scosso oggi l'Afghanistan occidentale, dove si trovano le squadre di soccorso dopo il devastante terremoto di sabato scorso, che ha provocato oltre 2.400 morti. "Circa 50 persone sono rimaste ferite nel terremoto di oggi in diverse parti della citta'" di Herat, ha detto all'Efe un dottore dell'Ospedale regionale di Herat a bordo di una delle ambulanze di emergenza che percorrono la città per curare per le vittime.