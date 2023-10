Spazio, decollo riuscito per il razzo europeo Vega

Decollo riuscito per il razzo Vega, partito dal Centro spaziale della Guyana francese di Korou alle 22.36 (le 3.36 in Italia). Il razzo ha completato con successo la missione VV23, posizionando in orbita eliosincrona due satelliti più dieci carichi utili ausiliari, l'operazione è durata un'ora, 43 minuti e 58 secondi dopo il decollo.

La missione

Il razzo trasportava due satelliti: Theos-2 (Thailand Earth Observation System 2), satellite ottico di osservazione della terra ad altissima risoluzione per supportare le principali priorità di sviluppo del Regno di Thailandia, con una risoluzione al suolo di immagini di 0,5 metri, e il satellite Formosat-7r/triton, satellite sperimentale progettato e realizzato dall'Agenzia spaziale taiwanese (TASA) dotato di un sistema di riflettometria satellitare di navigazione globale (GNSS-R) che raccoglie i segnali riflessi dalla superficie degli oceani, consentendo il calcolo della velocità del vento. Sono stati dispiegati inoltre dieci carichi utili ausiliari grazie all'innovativo dispenser Small Spacecraft Mission Service (“SSMS”) in grado di ospitare più microsatelliti per servizi di rideshare, utilizzato per la prima volta durante il volo Vega VV16 nel settembre 2020. Dopo il decollo, Vega ha volato alimentato dai primi tre stadi per circa sei minuti prima della separazione del terzo stadio, Zefiro 9, dallo stadio superiore. Lo stadio superiore Avum si è acceso due volte prima di rilasciare contemporaneamente i due satelliti principali. Dopo altre due accensioni dell'Avum, dieci cubesat del carico ausiliario si sono tutti separati con successo; la conferma della separazione è stata acquisita per 8 satelliti, mentre la separazione degli ultimi 2 cubesat non è ancora stata confermata. Una quinta ed ultima accensione dell’AVUM ha infine deorbitato lo stadio superiore. Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio, ha commentato: “Siamo molto felici del successo della missione. Il lavoro congiunto dei team Avio, Arianespace, ESA e CNES ha permesso di utilizzare il lanciatore Vega riducendo al minimo i cambiamenti di programma per i clienti, dimostrando resilienza e impegno”.

Secondo tentativo

Questa è la 23a missione per Vega (Vettore Europeo di Generazione Avanzata), con il primo decollo datato 2012. La missione odierna era stata abortita lo scorso 6 ottobre, quando il lancio fu annullato all'ultimo momento a causa di un elemento dell'assemblaggio di lancio che non era pronto, aveva precisato Arianespace, l'azienda che si occupa del trasporto spaziale commerciale. Quello di oggi è quindi il terzo e ultimo lancio europeo del 2023.