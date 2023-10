Annullato all'ultimo minuto il lancio del razzo Vega

La decisione per "un elemento dell'assemblaggio di lancio che non era pronto", ha precisato Arianespace, l'azienda che si occupa del trasporto spaziale commerciale

La missione europea del razzo Vega è stata annullata. Il lancio è stato cancellato a causa di "un elemento dell'assemblaggio di lancio che non era pronto", ha precisato Arianespace, l'azienda che si occupa del trasporto spaziale commerciale. La missione è rinviata a data da destinarsi. Questo terzo e ultimo lancio europeo del 2023 prevedeva di posizionare in orbita due satelliti di osservazione della Terra e altri dieci piccoli satelliti.

Cosa è successo

Previsto alle 3,36 italiane del 7 ottobre dalla base europea di Kourou (Guyana Francese), il volo VV23 del lanciatore dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) costruito in Italia dalla Avio è stato sospeso a causa di una "misura leggermente superiore alla soglia massima", scrive in una nota Arianespace, la società che gestisce i lanci dalla base di Kourou. "Sono in corso ulteriori controlli - scrive ancora Arisnespace - per confermare un nuovo tentativo di lancio" alle 3,36 italiane dell'8 ottobre".