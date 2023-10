Notte di esplosioni in Corsica, rivendicazione del FLNC

Il Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica (FLNC) ha rivendicato oggi la ventina di esplosioni contro alcuni edifici dell'isola che si sono susseguite nelle ultime due notti. In una nota trasmessa al quotidiano Corse-Matin, il Fronte dice di non volere "un destino comune con la Francia": "A Francia Fora" (La Francia fuori), si legge nel testo di quattro righe. Le esplosioni hanno colpito residenze secondarie e ville in costruzione sia nel nord che nel sud dell'isola. Questa nuova “nuit bleue" (espressione che indica gli attacchi simultanei che nell’arco di una sola notte colpiscono diversi obiettivi) arriva dieci giorni dopo la visita del presidente Macron che ha offerto alla Corsica "l'autonomia all'interno della Repubblica", pur avvertendo che questo "momento storico" non si sarebbe svolto "senza" o "contro" lo Stato francese.