Spettacolo

La principessa del Galles ha sfoggiato un nuovo hairstyle che ha immediatamente colpito gli ammiratori del suo stile. La sua capigliatura, ora lunga e acconciata con le onde ben definite, non è sempre stata uguale nel tempo. Vediamo i più importanti cambi di look della moglie del futuro re del Regno Unito A cura di Vittoria Romagnuolo

Kate Middleton, in visita alla High Down Prison a Sutton, ha sorriso agli obiettivi mostrando un hairstyle tutto nuovo per l'autunno. La principessa del Galles ha tagliato i capelli optando per una scalatura più pronunciata nella parte frontale. La nuova frangia a tendina richiama lo spirito evergreen degli anni Settanta