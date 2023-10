Australia, esplode bici elettrica: incendio in un ostello a Sydney

Le immagini delle telecamere di sorveglianza di un ostello per ragazzi a Sydney hanno mostrato l'esplosione della batteria di una bici elettrica durante la ricarica. Il video è stato condiviso dal Fire and Rescue New South Wales (FRNSW) per mettere in guardia del pericolo, sottolineando l'importanza di caricare dispositivi come e-bike, scooter e cellulari in modo sicuro, seguendo le istruzioni del produttore.