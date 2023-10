Decine di persone, sui social, hanno condiviso i filmati dell’incendio che ieri sera ha coinvolto l'impianto di Cassington. "Per fortuna nessuno è rimasto ferito" ha detto in un comunicato la Severn Trent Green Power

Il cielo, a ovest di Londra, si è tinto di rosso per un’enorme palla di fuoco visibile a chilometri di distanza. Decine di persone, sui social, hanno condiviso i filmati dell’incendio che ieri sera ha coinvolto un serbatoio di gas colpito da un fulmine nell’Oxfordshire. "Per fortuna nessuno è rimasto ferito – ha detto in un comunicato la Severn Trent Green Power (proprietaria dell’impianto di Cassington) - e stiamo lavorando con i servizi di emergenza per garantire che il sito sia sicuro in modo da poter valutare il danno il prima possibile". Ai residenti di Witney, Burford, Chipping Norton e Milton-under-Wychwood è stato detto di restare in casa e di chiudere le finestre e, a titolo precauzionale, è stata chiuda la A40 tra Wolverton ed Eynsham.