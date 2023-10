Usa, piccolo aereo si schianta in Oregon: morto un 22enne italiano

Due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita dopo che un piccolo aereo si è schiantato sul tetto di una casa a Newberg, in Oregon, martedì sera. Uno dei due deceduti è un 22enne italiano, Michele Cavallotti, residente a Crema. Il giovane era un aspirante pilota e si trovava su un velivolo della Hillsboro Flight Academy. Le vittime, così come il ferito, erano a bordo dell'aereo.

Diverse persone hanno chiamato il 911 segnalando di aver visto il velivolo perdere quota e precipitare a spirale verso terra per poi schiantarsi a Newberg, a circa 23 miglia a sud-ovest di Portland, come hanno riferito i vigili del fuoco della Tualatin Valley su Facebook. Parte dell'aereo è stato trovato all'interno della casa, il resto nel giardino, hanno fatto sapere i soccorritori.

Per l'identificazione dei corpi occorse diverse ore

L'identificazione degli occupanti del velivolo ha richiesto diverse ore e la famiglia di Michele è stata avvisata soltanto questa mattina dell'incidente avvenuto ieri. Il papà Giorgio e la mamma Ilenia sono già partiti alla volta degli Stati Uniti. Il 20enne aveva conseguito il diploma all'istituto tecnico aeronautico Locatelli di Bergamo ed era partito per gli Usa per frequentare la scuola per piloti. Lo schianto fatale è stato filmato da un testimone che ha assistito alla sciagura da un centinaio di metri di distanza e proprio quelle immagini potrebbero rivelarsi decisive per ricostruire la dinamica dell'accaduto e determinare le cause.

Sull'incidente indaga la Federal Aviation Administration

Il filmato mostra l'aereo che perde quota e si schianta su casa di Newberg, cittadina di 20mila abitanti a poca distanza da Hillsboro, per infilarsi nel tetto, come un coltello del burro, dalla parte del muso. All'esterno, fra le tegole, solo la coda e una piccola parte della fusoliera. Cavallotti e una seconda persona (presumibilmente il pilota istruttore) sono morti sul colpo, mentre una terza persona è stata estratta viva dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportata in elicottero in un vicino ospedale. L'aereo proveniva dalla Hillsboro Flight Academy, che si trova a meno di 20 miglia a nord di Newberg. Sull'incidente è stata aperta un'indagine sia dalla Federal Aviation Administration che dal National Transportation Safety Board.