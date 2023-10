L'omicidio di Jill Dando, la storia vera della docu-serie Netflix

La vicenda

La mattina del 26 aprile 1999 Dando era di ritorno verso casa, dopo essere andata a trovare il fidanzato Alan Farthing. Arrivata alla porta di casa al 29 di Gowan Avenue verso le 11 e mezza del mattino, incontrò verosimilmente una persona che la stava aspettando. Secondo la ricostruzione della polizia fu costretta a inginocchiarsi, e fu colpita da un proiettile dietro l’orecchio sinistro, che la uccise sul colpo. L’assassino non lasciò alcuna traccia, a parte un bossolo di proiettile calibro 9.

Le testimonianze

Poco dopo l’omicidio un vicino di casa disse di aver visto allontanarsi di corsa un uomo bianco alto circa un metro e ottanta. Richard Hughes disse di aver sentito urlare Dando, ma di non aver sentito lo sparo. Il corpo fu ritrovato quattordici minuti dopo da un’altra vicina, Helen Doble: nella docuserie si sente la sua chiamata angosciata al 999, in cui dice tra le altre cose "Oh mio Dio, no, non credo che sia viva. Mi dispiace". Scotland Yard, avviò un’indagine che coinvolse oltre 400 persone sospettate, per un totale di 2.500 interrogatori e 2 milioni di sterline spese (quasi 4 milioni di euro oggi). Per il fratello di Jill, Nigel, intervistato dalla BBC prima dell’uscita della serie Dando si trovava "nel posto sbagliato al momento sbagliato".