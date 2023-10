Filadelfia, giornalista e attivista ucciso nella sua casa

Colpito al petto e all'addome

Il 39enne è stato colpito sette volte al petto e all'addome nella sua abitazione di Point Breeze, un quartiere a sud di Filadelfia, ed è stato dichiarato morto in ospedale. Kruger recentemente si è occupato come giornalista di questioni come i diritti Lgbtq+, i senzatetto, l'Hiv e la dipendenza in pubblicazioni come The Philadelphia Citizen e The Philadelphia Inquirer.