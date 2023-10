Indonesia, nato un cucciolo del raro rinoceronte di Sumatra

L'indonesia festeggia: è nato un cucciolo di rinocernote di Sumatra. La specie è a rischio estinzione ed è una delle più minacciate al mondo a causa del bracconaggio, per i pregiati corni, e della progressiva distruzione dell'habitat naturale nella sua zona di origine, l'isola indonesiana di Sumatra. Secondo le stime del WWF nel mondo sono rimasti meno di 80 rinoceronti di Sumatra. La cucciola, nata il 30 settembre nel Parco nazionale di Way Kambas, in Indonesia, è figlia di Ratu, nativa dello stesso Parco nazionale, e Andalas, un rinoceronte di Sumatra nato il 13 settembre 2001 allo zoo di Cincinnati, negli Stati Uniti. Con la nuova nascita la popolazione del Parco nazionale è salita a nove esemplari.