Francia, giocatore del Nizza minaccia di gettarsi da un viadotto

Un calciatore del Nizza, squadra che milita nel campionato di Ligue 1 in Francia, si trova sul ciglio di un viadotto dell'autostrada A8, nella zona di Magnan, e sta minacciando di gettarsi nel vuoto. Si tratta, secondo quanto riportato da alcuni media francesi fra cui radio France Bleu Azur e il quotidiano Var-Matin, del centrocampista Alexis Beka Beka. La corsia di destra dell'autostrada A8, in direzione Aix-en-Provence per chi viene dall'Italia, è stata chiusa. Decine di soccorritori ed esperti sono sul posto per tentare di convincere Beka Beka a rinunciare ai suoi propositi. Ci sono pompieri, poliziotti, gendarmi e uno psicologo inviato dal club.