Inghilterra, abbattuto l'albero di Robin Hood: arrestato un 16enne

È stato arrestato un ragazzo di 16 anni per l'abbattimento del celebre albero di Sycamore Gap in Gran Bretagna. La pianta è nota anche come "Albero di Robin Hood", dopo essere stata protagonista del film "Robin Hood: Principe dei ladri" del 1991 con protagonista Kevin Costner. L'albero si trovava da quasi 200 anni lungo il Vallo di Andriano, l'imponente fortificazione voluta dall'omonimo imperatore romano che si trova nel nord dell'Inghilterra.