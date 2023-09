Grecia, Kasselakis nuovo leader del partito di opposizione Syriza

È un ex trader di Goldman Sachs e un imprenditore il nuovo presidente del partito di sinistra greco Syriza. Stefanos Kasselakis è stato eletto vincendo a sorpresa il ballottaggio dopo l'uscita di scena di Alexis Tsipras , dimessosi dopo le due sconfitte elettorali di maggio e giugno scorso. Il 35enne uomo d'affari, che non ha mai ricoperto una carica politica e ha trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti , ha ottenuto il 56,69% dei voti espressi dai membri di Syriza per diventare presidente del primo partito di opposizione della Grecia .

La vittoria

Sconosciuto al grande pubblico fino a poche settimane fa, Kasselakis ha battuto l'ex ministra del Lavoro di Tsipras, Effie Achtsioglou, che sembrava essere la favorita. Ma già domenica scorsa, a sorpresa, Kasselakis aveva vinto il primo turno contro altri 4 candidati, tra cui tre ex ministri. È il primo politico apertamente gay a guidare un partito politico in Grecia, Paese in cui la famiglia "tradizionale" è tuttora considerata come il pilastro della società, ed è sposato con un infermiere americano che lavora nella terapia intensiva.