Trovato in Serbia un cucciolo di leone abbandonato

Ambiente

Allo zoo di Londra gli specialisti hanno dovuto intervenire, nell'ambito di un piano medico a lungo termine, su un leone asiatico di 13 anni. Anche gli animali, infatti, possono sviluppare infezioni alle orecchie e, in questo caso specifico, la tac eseguita sull'esemplare ha rivelato che le gocce auricolari utilizzate in un primo momento per la cura non raggiungevano l'area problematica a causa delle dimensioni del suo condotto uditivo. Ecco il racconto dei veterinari