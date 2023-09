Giornata Internazionale della Pace 2023: le iniziative nel mondo

"Mentre celebriamo questa Giornata Internazionale della Pace, le persone e il nostro pianeta sono in crisi", ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres nel suo messaggio per la Giornata

Il tema 2023

Il tema per l'edizione 2023 della Giornata è "Azioni per la pace: la nostra ambizione per il #GlobalGoals", un appello all'azione che sottolinea la nostra responsabilità individuale e collettiva di promuovere la pace.

"Mentre celebriamo questa Giornata Internazionale della Pace, le persone e il nostro pianeta sono in crisi", ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres nel suo messaggio per la Giornata, richiamando l'attenzione sull'impatto senza precedenti delle complesse crisi che l'umanità ha davanti: conflitti, flussi migratori, cambiamenti climatici, violazioni dei diritti umani e disuguaglianze. Oggi, si legge in un comunicato delle Nazioni Unite, un numero record di persone ha bisogno di aiuti umanitari soprattutto a causa di conflitti e altre emergenze. Nel 2022, c'è stato un aumento di oltre il 50 per cento nelle morti civili legate ai conflitti, in gran parte a causa della guerra in Ucraina. In sintesi, un quarto dell'umanità vive in zone colpite da conflitti.