Camilla e Brigitte Macron giocano a ping pong

In occasione della prima visita di Stato della coppia reale britannica in Francia, la regina consorte Camilla di Gran Bretagna e la moglie del presidente francese Emmanuel Macron, Brigitte, si sono sfidate a ping pong. Il match è stato improvvisato durante una visita nel centro sportivo Village Rugby di Saint-Denis. Nella mattinata la regina ha visitato anche la Biblioteca Nazionale di Francia. Re Carlo era invece impegnato in una visita al Marché aux Fleurs Reine Elizabeth II, il mercato dei fiori sull'ile de la Cité caro alla regina, e al Palais du Luxembourg, storica sede del Senato francese.