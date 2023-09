Usa, un agricoltore è morto ucciso da uno sciame di api

Un agricoltore del Kentucky negli Usa, stava spostando nella sua tenuta un vecchio sacco di terriccio, quando le api sono uscite a migliaia aggredendo il malcapitato. I familiari hanno iniziato a eseguire la rianimazione cardiopolmonare e l'uomo è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dove è morto. Le autorità non hanno ancora capito se l'uomo fosse allergico alle api.

Quanto sono comuni le punture di api mortali?



Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, tra il 2011 e il 2021 negli Usa sono morte in totale 788 persone a causa di punture di calabroni, vespe o api. Il numero annuale di decessi varia da 59 nel 2012 a 89 nel 2017. Circa l’84% dei decessi per puntura si è verificato nei maschi. Secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, una persona media può tollerare con sicurezza 10 punture per chilo di peso corporeo.