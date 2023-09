Usa, repubblicana cacciata da teatro: fumava e palpeggiava il partner

Cacciata da teatro perché troppo rumorosa e maleducata. E’ accaduto in Colorado ad una deputata di nome Lauren Boebert , uno dei falchi del partito repubblicano Grand Old Party. La donna è stata allontanata da un teatro di Denver per aver fumato una sigaretta elettronica, usato il telefono ed “aver palpeggiato vistosamente” il suo compagno durante una replica del musical Beetlejuice.