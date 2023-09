Polonia, triplice infanticidio dopo un sospetto doppio incesto

I dettagli emersi

In particolare, la ragazza sarebbe indagata per incesto e per le uccisioni di due neonati mentre l'uomo per due incesti e tre infanticidi. E sarebbe anche sospettato di aver avuto una relazione incestuosa con un'altra figlia. Stando a quanto riportano i media polacchi, uno dei neonati trovati senza vita sarebbe proprio stato frutto di questa relazione. Due dei neonati erano stati trovati già venerdì sera dalla polizia del villaggio di Czerniki, a sud-ovest di Danzica. "Erano sepolti in cantina. Non c'era il pavimento, ma argilla compattata” hanno raccontato gli inquirenti. “I corpi erano in vari stadi di decomposizione", ha riferito poi un portavoce della Procura. Nelle scorse ore, poi, gli investigatori hanno trovato il terzo neonato morto e sono alla ricerca di eventuali altri corpi di neonati.