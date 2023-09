Ucraina, Mosca mette in vendita appartamento di Zelensky in Crimea

Mondo

Già in passato l’agenzia di stampa Obozrevatel aveva riportato le dichiarazioni di fonti cecene secondo cui Kadyrov sarebbe entrato in coma. Pur non fornendo dettagli in merito alle condizioni di salute del leader ceceno, l'Ucraina precisa che non si tratta di una ferita di guerra ma di un problema di carattere sistemico. I sospetti erano circolati già a marzo, quando il figlio era stato ricevuto al Cremlino da Putin