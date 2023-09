Regno Unito, quadro maledetto venduto all'asta per 1600 sterline

"È tornata!!! Venduto due volte e restituito due volte! Sei abbastanza coraggioso?". Con questo avvertimento il proprietario di un negozio di beneficenza dell'East Sussex, nel Regno Unito , ha esposto in vetrina il ritratto "maledetto" di una bambina che è stato poi venduto online alla cifra di 1600 sterline. La storia del dipinto è diventata virale: l'ultima proprietaria del quadro è stata Zoe Elliott-Brown, che sostiene di avere avuto strane visioni dopo l'acquisto. Anche se c’è la firma dell’artista, in un angolo della tela, non è possibile avere informazioni sul dipinto.

"Non si non accetteranno resi per questo articolo”

Zoe Elliott-Brown è stata l'ultima persona ad acquistare il ritratto dall'Hastings Advice and Representation Center (HARC) in agosto. A This Morning di ITV ha raccontato che dopo l'acquisto è stata inseguita da una "figura nera" non identificata e così ha deciso di riportare il dipinto al negozio, per rivenderlo. Ma dopo un po’ di giorni il quadro era ancora lì, esposto in vetrina. A quel punto la signora Elliott-Brown ha deciso di riportarlo a casa e metterlo all'asta su eBay partendo da 460 sterline contro le 20 sterline del prezzo iniziale di vendita in negozio. L’inserzione sul sito parla chiaro e afferma che “il venditore non accetterà resi per questo articolo”.