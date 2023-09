Influenza suina, allarme Oms: primo caso umano nei Paesi Bassi

Oms: il rischio di diffusione è basso

La persona contagiata non ha riferito nessun contatto diretto con suini e non ci sono indicazioni chiare sulla fonte dell’infezione, fa sapere l'Oms. Il nuovo caso olandese è stato rilevato nell'ambito dei controlli di routine delle malattie respiratorie. La sorveglianza epidemiologica ha confermato che a oggi i contatti non hanno riportato nessun sintomo. "Pertanto, non vi è stata alcuna prova di trasmissione da persona a persona e il caso è considerato un caso umano sporadico di influenza A(H1N1)v" si legge nel comunicato . “Per il momento non si teme un'ulteriore trasmissione del virus: il rischio di diffusione a livello comunitario tra gli esseri umani e di diffusione internazionale della malattia attraverso gli esseri umani è considerato basso” conclude l'Organizzazione Mondiale della Sanità.