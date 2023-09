Morto cane Mukhtar, era conosciuto come l'Hachiko della Crimea

Era conosciuto da tutti come l’Hachiko di Crimea, ribattezzato come il famoso cane giapponese. Mukhtar, un randagio di Yalta, da anni aspettava fiduciosamente il suo proprietario scomparso. Adesso, dopo dodici anni, è morto anche lui e il sindaco ha annunciato che la sua storia verrà ricordata con un monumento a lui dedicato che verrà inaugurato entro fine anno. Il randagio era il beniamino di residenti e turisti. Il suo proprietario era un bagnino che aveva perso la vita ormai 12 anni fa e da allora, Mukhtar non aveva mai smesso di percorrere avanti e indietro il lungomare cittadino, sperando sempre di veder ricomparire il suo miglior amico.