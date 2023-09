Danimarca, ci sono anche tre cani nell'Orchestra che suona Mozart

La performance

La “Sinfonia da caccia” era stata scritta prevedendo parti sia per cani che per colpi di pistola, ed è stata eseguita durante un festival dedicato al compositore Haydn. L'Orchestra da Camera danese ha dichiarato che il direttore, Adam Fischer, "desiderava da tempo" incorporare i cani in una performance. "Crediamo che la musica noiosa debba essere sradicata e spero che con il nostro festival possiamo ispirare il pubblico in modi completamente nuovi. Vogliamo mostrare quanto la musica sia drammatica, vivace, emotiva e magnifica", ha dichiarato Fischer in primavera.