Youtuber Cosimo Corrado "Kazuosan" scomparso a NY: appello famiglia

Da giorni non ci sono notizie di Cosimo Corrado, un giovane di 21 anni di Salerno, conosciuto online con lo pseudonimo "Kazuosan". Questo popolare YouTuber, con oltre un milione di iscritti sulla piattaforma, si troverebbe attualmente a New York. Tuttavia, nelle ultime ore, tutti i tentativi di contattarlo sono stati infruttuosi. In questo periodo, si sono diffusi appelli online da parte della sua famiglia e di altri utenti, chiedendo a chiunque abbia informazioni su di lui di fornirle. L'ultimo contatto con il giovane risale a sabato sera, intorno alle 18.30, quando Corrado si trovava a Manhattan, un distretto di New York. Dopo quel momento, non ci sono più tracce di lui.

L'appello della famiglia

Nell'appello diffuso sia in italiano che in inglese, viene invitato chiunque abbia informazioni a contattare la polizia. Dopo l'ultimo contatto del sabato pomeriggio, il giovane non ha più risposto ai tentativi di contatto, sia attraverso il numero italiano che quello americano. Inoltre, sembra che abbia perso uno dei due telefoni cellulari, poiché una persona sconosciuta ha risposto a uno dei numeri affermando di aver trovato il cellulare per strada. Intanto, per cercare di seguire da vicino al vicenda e mettersi alla ricerca del 21enne, il papà di Cosimo e il fratello sono partiti alla volta di New York.