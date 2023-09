Usa-Iran, trovato l'accordo per uno scambio di prigionieri

Gli Stati Uniti rilasceranno 5 cittadini iraniani e sbloccheranno fondi per 6 miliardi di dollari in cambio della scarcerazione di 5 cittadini statunitensi detenuti in Iran. Il segretario di Stato Antony Blinken ha firmato l'esenzione dalle sanzioni per il trasferimento di fondi

L'amministrazione Biden ha raggiunto un accordo con l'Iran per il rilascio di cinque cittadini americani detenuti nel Paese in cambio del trasferimento di 6 miliardi di dollari di fondi di Teheran congelati e di cinque prigionieri iraniani. Il segretario di Stato Antony Blinken ha già firmato l'esenzione dalle sanzioni per il trasferimento dei fondi.

L'accordo per lo scambio di prigionieri

Per completare l'accordo è stata emessa una deroga per consentire il trasferimento di 6 miliardi di dollari in fondi iraniani congelati dalla Corea del Sud al Qatar come parte dell'accordo di scambio di prigionieri. I cinque cittadini iraniani detenuti negli Stati Uniti sono principalmente accusati di reati di violazione delle sanzioni verso l'Iran. La deroga che consente alle banche internazionali di trasferire i fondi iraniani è stata firmata da Blinken alla fine della scorsa settimana e il Congresso è stato informato lunedì. Secondo l'accordo, il denaro, ricavato dalle entrate congelate delle passate vendite di petrolio iraniano, sarà inviato alla banca centrale del Qatar, da dove potrà essere erogato per l'acquisto di beni umanitari per l'Iran. Nell'ambito dei preparativi per l'accordo, il mese scorso quattro cittadini statunitensi detenuti dall'Iran sono stati trasferiti dal carcere agli arresti domiciliari. Il quinto detenuto era già agli arresti domiciliari.