Elisabetta II, a un anno dalla morte il ricordo social dei Reali

“In loving and everlasting memory”. Una frase di 5 parole postata sull’account Twitter ufficiale della famiglia reale britannica per ricordare, a un anno esatto dalla sua scomparsa, “the Queen” Elisabetta II, la regina dei record entrata nella storia come monarca più longeva della Gran Bretagna. Collana di perle al collo, preziosa spilla al petto e vestito smanicato lilla: la foto scelta dai reali per celebrare l’amatissima sovrana, morta a 96 anni l'8 settembre dell'anno scorso (dopo 70 passati sul trono), la ritrae giovane e sorridente. Poche ore prima, sempre su Twitter, a dedicare un pensiero alla madre era stato Re Carlo III che, con un audio accompagnato da un paio di immagini della Regina, ha ricordato “il suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per noi”.