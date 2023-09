Iran, blitz a Saqqez: arrestato lo zio di Mahsa Amini

Lo zio di Mahsa, Safa Aeli di 30 anni, è stato arrestato dalle forze di sicurezza nella città di Saqqez nell'Iran occidentale e trasferito in una località sconosciuta. Lo hanno reso noto varie organizzazioni per i diritti umani con diversi comunicati. Le autorità, riferisce l'organizzazione Hengaw, hanno impiegato un convoglio di cinque veicoli per circondare la residenza di Aeli senza esibire, a quanto sembra, alcun mandato legale. La città di Saqqez, da dove proveniva Mahsa Amini, è sotto attento controllo mentre si avvicina il primo anniversario della morte della ragazza, deceduta il 16 settembre 2022, gli alberghi non accettano ospiti da fuori e telecamere di sicurezza sono state disseminate anche attorno alla tomba di Mahsa.

La morte di Mahsa Amini

Mahsa è morta il 16 settembre scorso dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. La 22enne era in vacanza con la famiglia quando è stata arrestata dalla polizia morale per “abbigliamento inappropriato” perché un ciuffo di capelli fuoriusciva dal velo che indossava. Poco dopo l’arresto, la ragazza è entrata in coma ed è deceduta all’ospedale di Teheran, dove era stata ricoverata. La sua morte provocò un'ondata di proteste anti governative in varie città dell'Iran che andarono avanti per vari mesi e furono duramente represse.